Tamer Tuna: Avrupa’ya oynayabilecek bir Antalyaspor olmak istiyoruz

Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstanbul’da katıldıkları turnuva ve hazırlık süreciyle ilgili değerlendirme yapan Tuna, “Fenerbahçe’ye ve Beşiktaş’a karşı aldığımız mağlubiyetler eksikliklerin çok fazla olması nedeniyle. Takım kurgusunu yaparken önemli eksiklikler vardı. Stoper bölgesine aldığımız oyuncu maç yüzdesi en yüksek oyuncuların 3’ü yoktu zaten defans bölgesinde. Sezon ilerledikçe, lig başladıktan sonra nelerle karşılaşabileceğimizin önemli bir aynası oldu. Bunları görüp tekrar onları değerlendirip tekrar bu mağlubiyetleri almayacağımızın iddiasında bulunduk. Biraz daha oyuncularımızın bu iki maçta bireysel özelliklerini takım disiplinine tabi ki sahip olacaklar ama bireysel olarak hiçbir şey gerçekleştiremeyeceğimizin göstergesi oldu. Neler yapmamamız gerektiğini bu iki karşılaşma bize gösterdi. Bu da lige başladığımızda oyuncularla ilgili değerlendirmemizde en önemli karşılık oldu. Oyunumuz bu değil” diye konuştu.

“Gitme arzularını basından öğreniyoruz”

Transferin gündeminde olan Nazım Sangare ve Doğukan Sinik’le ilgili açıklama yapan Tuna, “Menajerler ve kulüplerden gelen talepler olabiliyor. Gitme arzusunu basından görüyoruz. Birebir konuştuğumuzda kulüp menfaati her şeyden önemlidir ama kişisel olarak ayrılma zamanlarının doğrulunu değerlendirecek bir an yaşamadık. Nazım sağ bek, hücum sağ kanat oyuncusu. Bu oyuncuları bulmak zor. Ligin de en iyi sağ kanat oyuncularından bir tanesi. A Milli Takım'ın da sağ beki. Şu an içinde bulunduğumuz durumda bunu değerlendirmesi ona dahil olarak yapılabiliyor. Bünyamin sağ bek oyuncumuz. Alternatif olması gerekiyor. İçimizden çıkartıp orayı stoper mevkisi ile çıkartabiliriz” dedi.

“Savunmaya transfer”

Transfer konusunda sürekli yönetimle fikir alışverişinde bulunduklarının altını çizen Tuna, “Sağ bek ve stoper defansif anlamda bu konuda eksik kaldığımız belli. 8 oyuncumuz takımdan ayrıldı. Bu takımda görev almış tecrübeli isimlerdi. Her açıdan değerlendirdiğimizde doğru bulduğumuz ayrılışlardı. Savunmaya transferde oyuncular geldi. Ama o mevkide sayısal anlamda da azalma var. Onu bir an önce tamamlamak istiyoruz. Değerlendirmelerimiz izlemelerimiz devam ediyor. Yine transfer olmasını istediğimiz noktalar var. 4 haftalık lig periyodunda transfer sürecimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"Takıma kaliteli oyuncular katıldı"

Mevcut kadrolarının büyük çoğunluğunun geçen yıldan oynayan oyuncular olduğunu dile getiren Tuna, "Takımın 11 oyuncusunun 8-9 oyuncusu hala bu takımın içinde. Kalite, oyun anlayışı ve oyuncu ile ilerleyen bir nokta. Antrenman niteliğini bu 8 oyuncu takımdan ayrıldığında antrenman kalitesi de etkiliyor. O kaliteyi yükseltme şansına sahibiz. Genç oyuncular da var hala bizimle devam eden. Oyuncuların antrenman kalitesi hem de birbirleriyle olan iletişimi de kalite rolü üst seviyeye çıkabiliyor. Gelecekle ilgili planlama yaparken bugünün de iyi sonuçlarını alabilecek ilerleme şansına sahibiz. Bu kaliteyi sadece takım kalitesini oynayan oyunculardan düşünmemek gerekiyor. Antrenman kalitesini etkileyen, antrenmandan sonra bireysel çalışan birbirine yardım eden oyuncu grubuyla ilgili, o kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Takıma katılan oyuncular kaliteli oyuncular" şeklinde konuştu.

“Nuri Şahin Gençlerbirliği maçında sahada”

Nuri Şahin ve Sidney Sam’ın durumu hakkında bilgi veren Tuna, "Nuri Şahin takıma geç katıldı. Antrenman seviyesini görünce 45 dakika görev vermek istedim. İyi bir maç çıkardı. Ligdeki o refleksler çok farklı olabiliyor. Bu hafta değerlendireceğiz. Nuri’nin ilk 11’de başlama süresi de çok uzun değil. Şu an hazırlık aşamasında yüzde 70-80 seviyesinde diyebiliriz. Sidney Sam’i dün görebildik. Aramıza katıldığında nasıl bir karşılığı olduğunu da bu hafta değerlendireceğiz. Onu başlatmayacağımız kesin gibi" açıklamasını yaptı.

Tuna, Bodrumspor ile ilgili de takımda yer bulamayan genç oyuncuların orada değerlendirebileceğini bildirdi.

"Puan kazanıp hedefe gitmeliyiz"

Hedef belirlerken Türkiye’de takımların ortaya çıkan bir görüntüsü olduğunu ifade eden Tamer Tuna, “Bankalarla anlaşacak takımlar, borçları ve yapılanma noktasında. Bütün ülkeye yük olan Süper Lig kulüplerine sahibiz. Bu yükü biz oluşturuyoruz. Yanlış transferlerle, kazandığımız ücretlerle bütün camia yapıyor. Şimdi taraftarlar hep derdi, ‘kulüpler satılmasın’ artık kolayca teslim oluyorsunuz. Para harcamanızı denetleyen kulüplerimiz hepsi bu teslimiyeti yaşıyor. Bunu yönetirken sportif anlamda çok başarılı olabilmemiz lazım. Puan kazanıp hedefe gitmemiz lazım. Kazandığınızda paranız bütçeniz daha da yukarı çıkıyor. Kazandıkça oyuncuların ücretleri ödendi, takımın bütçesi eşitlenmeye başladı” dedi.

"İyi bir anlayış var"

Antalyaspor olarak şanslı olduklarının altını çizen Tuna, “İyi bir anlayışa kavuşmuş durumdayız. Hem performans hem sportif başarı hem de üretmek oyuncuya yatırım yapma hedefini oluşturma hedefinde gidiyoruz. Şu an takıma katılan genç oyuncular, tecrübeli oyuncular. Bunların bütçeleri hedeflediğimiz noktalar içinde yer alıyor. Maliyeti düşük oyuncular, takım kazancının çok altında" değerlendirmesinde bulundu.

"Hedef Avrupa"

Antalyaspor’un bu yıl hedefinin iki yönde ilerlediğini kaydeden Tamer Tuna, “Sportif hedefi oluşturacak en önemli unsur bir Avrupa hedefi var. Ligde başarılı olma hedefi var. Bu kolay mı, hiç değil. Bu yıl bunu yapabilir miyiz, gerçekten kolay değil. Ligin 40 maçla oynanacak oluşu, kadromuzda 21 oyuncu, artı 4 kalecimiz var. 25 oyuncuyla antrenman yapıyoruz. Hedefi oluştururken nasıl oynayacağımızı, ligin başlangıcında bu hedefi oluşturabileceğimizi düşünüyorum. İki hedef üretmek ve sonuç. Onun ötesinde takımları gördükçe hedef oluşturulacak. Bir haftada 3-4 oyuncu katabiliyor rekabet ettiğimiz takımlar. Ligde devamlı olan bir Antalyaspor, düşme hattında olmayacak bir Antalyaspor hedefi her zaman üst sıralardı. Avrupa’ya oynayabilecek bir Antalyaspor olmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Korona virüs açıklaması

Korona virüsten herkesin endişesi olduğuna değinen Tamer Tuna, konuşmasını şöyle tamamladı:

“O alanda kendimizi koruyabildiğimiz iyi bir personele sahibiz. Geldiğimiz tesisler dezenfekte edilmekte, testlerimizi sürekli yapabilmekteyiz. Buna rağmen elimizde olmayan şartlar, seyahatler İstanbul’dan geldik uçakla, kara yolu ile seyahatlerimiz oldu. Antalya’da ülkede vaka sayıları arttı. Üzüntü duyuyoruz. Birçok insanımızı kaybediyoruz. Önemli şeyin tedbir olduğunu biliyoruz. Tedbirlerden dolayı endişemiz var, tedbirleri aldığımız için inşallah takımımızda personelde de bugüne kadar henüz olmadı. Ama altyapımızda Hasan Subaşı Tesisleri'nde vakalara rastlandı. Umarım sağlıklarına kavuşurlar. Ama zor bir süreç. Lig nasıl olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Geçen yıl gibi olur tatil edilir mi bilmiyorum ama söylenen her şeye uyuyoruz.”