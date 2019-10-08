Formaya hasret olan Taylan Antalyalı umutlu.... Genç yıldızın yakın çevresine, "Ben bu takıma yatmaya gelmedim, çalışacağım ve formayı kapacağım" şeklinde konuştuğu ifade edildi.

İLK YARILARDA KAYIP

Geçen sezon ilk golünü 17. haftada atan Feghouli, bu sezona da çok kötü başladı. Sezonun formsuz isimlerinden Feghouli, istikrarını bozmuyor! Geçen sezon ilk golünün 17. ahftada atan Cezayirli yıldız, şu ana kadar Süper Lig'de ağları havalandıramadı.

ANDONE İYİ AMA SKORER DEĞİL

Gaziantep'in Rumen hocası Marius Sumudica, vatandaşı Andone ile ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Sahaya ruhunu koyan çok iyi bir futbolcu; ancak iyi bir skorer değil" diye konuştu.

Kaynak: Takvim