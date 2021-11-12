Talisca transferinde çifte rakip!

Ara transfer döneminde eski yıldızını kiralamak isteyen Kartal’a rakip çıktı. Kara Kartal, Arabistan'ın Al Nassr takımında kariyerine devam eden ancak kulubünün yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden yaptırım uygulanması nedeniyle ayrılma kararı alan Brezilyalı'yı Siyah- Beyazlı formaya geri döndürmek istiyor. Ancak 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un da devrede oldukları öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatları sonucu Talisca'nın transferi için fedakârlık yapılması kararlaştırılmıştı. Brezilyalı yıldızın ilk tercih olarak eski takımı Beşiktaş 'ı görmesi Talisca konusunda en önemli avantaj olarak görülüyor.