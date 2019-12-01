Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca mutlu sona ulaştı. Brezilyalı oyuncunun formasını giydiği Guangzhou Evergrande takımı son maçta Shanghai Shenhoa'yı 3-0 yendi ve şampiyon oldu. Ligi 70 puanla zirvede tamamlayan Guangzhou Evergrande takımında Talisca, 11 gol ile önemli katkı sağladı

Bakambu'nun takımı 2.sırada, Vitor Pereira 3.sırada bitirdi

Bursaspor'un eski oyuncusu Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Beijing Gouan ligi 70 puanla 2.sırada tamamlarken geçen sezon Çin Süper Ligi'nde şampiyon olan eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG ise 66 puanla 3.sırada sezonu tamamladı.

Guangzhou Evergrande son 9 sezonda 8. kez şampiyon oldu

Fabio Cannavaro yönetiminde şampiyon olan Guangzhou Evergrande, böylece son 9 sezonda 8. kez Çin Süper Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Talisca'nn formasını giydiği takım geçen sezonu 2.sırada tamamlamıştı.



