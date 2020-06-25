Takımın keyfi yerine geldi

Alanya’daki son saniye golü futbolcuların moralini bozarken, 1 günlük izin takıma yaradı. Ankaragücü hazırlıklarına start veren Trabzonspor’da, antrenmanda oyuncuların keyfi göze çarptı. Özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin, oyuncularla yaptığı moral konuşmaları bu durumda etkili oldu. Ağaoğlu “Buraya kadar maç maç geldik. Önümüze bakıyoruz. 6 maçı da kazanarak ligi şampiyon bitireceğiz. Kupayı da kazanarak çifte şampiyonluk yaşayacağız” sözleriyle takımı motive ediyor.