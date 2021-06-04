Tahtalı Run To Sky yarışları 400 sporcunun katılımıyla başlıyor

Organizasyonla ilgili ilçedeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Hakan Gündüz, Tahtalı Run To Sky Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Tuğba Özkan Güner ve Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz katıldı.

12 ülkeden 400 sporcunun katılacağı "Tahtalı Run To Sky" yarışlarında sporcular, 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı’nın çevresinde 116 kilometre koşarak zirveye ulaşacak.

Tahtalı Run To Sky Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, ilk kez 2015’te hayata geçirdikleri yarışların 7’ncisini düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bölge halkı, sporcu ve görevlilerin sağlığını koruma altına almak için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Dede, "Salgın şartlarına rağmen 12 ülkeden 400 sporcunun katılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl da katılımcılarımıza çeşitli yarış seçenekleri sunacağız." diye konuştu.

Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Antalya’nın gözde turizm merkezi konumundaki Kemer’de gerçekleştirilecek yarışın bölgenin turizm ve tanıtımına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

İlçenin tarihi ve doğasıyla önemli turizm zenginliklerinden olduğunun altını çizen Gemici, "Yarışmacılarımız koşacağı rotalarda bu zenginliklerimizi deneyimleyecek. Spor ve turizmin buluşacağı bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eder, yarışmacılara da başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ülkenin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Kemer’in deniz, kum, güneş tatilinin yanı sıra coğrafi ve iklimsel avantajıyla doğa ve spor turizmiyle de ön plana çıktığını vurguladı.

Yarışmanın ana sporsoru Corendon Airlines’ın kurumsal iletişim ve pazarlama müdürü Tuğba Özkan Güner ise Corendon Airlines olarak Türk sporunun en büyük destekçileri arasında olduklarını, Antalya merkezli bir şirket olarak şehirde düzenlenen spor organizasyonlarına ve spor kulüplerine özel önem verdiklerini kaydetti. (AA)