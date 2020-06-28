Tahkim Kurulu itirazı reddetti

Karadeniz devinin, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin, Alanya maçı sonrasında çıkan olaylar sebebiyle PFDK'ya sevkedilmesine karşı Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz ile ilgili karar verildi. Tahkim Kurulu, oybirliği ile yapılan itirazın reddine karar verdiğini açıkladı. Artık Ağaoğlu ve kurmayları, hafta içinde açıklanacak tedbirlerin açıklanmasını bekliyor.