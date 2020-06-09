Tahir Karapınar'ın son galibiyeti Kayserispor'a karşı

Fenerbahçe'nin kalan 8 haftada teknik sorumluluğunu alacak Tahir Karapınar, son olarak 2014-15 sezonunda Manisaspor'un başında teknik direktör olarak görev almıştı. Manisa ekibinde altı maça çıkan Karapınar, o dönemde TFF 1.Lig'de olan Kayserispor'a karşı 2-1 kazanmıştı. Bu galibiyet aynı zamanda Karapınar'ın son galibiyeti olmuştu. Fenerbahçe bu hafta sonu Kayserispor ile sahasında karşılaşacak

09 Haziran 2020, Salı 14:53 Son Güncelleme:
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Tahir Karapınar'ın son galibiyeti Kayserispor'a karşı

Fenerbahçe'nin kalan 8 haftada teknik sorumluluğunu alacak Tahir Karapınar, son olarak 2014-15 sezonunda Manisaspor'un başında teknik direktör olarak görev almıştı. Manisa ekibinde altı maça çıkan Karapınar, o dönemde TFF 1.Lig'de olan Kayserispor'a karşı 2-1 kazanmıştı. Bu galibiyet aynı zamanda Karapınar'ın son galibiyeti olmuştu. Fenerbahçe bu hafta sonu Kayserispor ile sahasında karşılaşacak

Tahir Karapınar, Manisaspor'un başında 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgi alırken takım sezon sonunda küme düşmüştü. Karapınar döneminde Manisaspor'da genç oyuncular Oğuzhan Kayar, Oğuzhan Palaz, Canberk Dilaver, Ali Fırat Okur, Gökhan Sazdağı gibi isimler forma giymişti.

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