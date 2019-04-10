Taha Akgül yine Avrupa Şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest sitil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi, 7. kez Avrupa şampiyonu apoletini taktı.

10 Nisan 2019, Çarşamba 20:58 Son Güncelleme:
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Taha Akgül yine Avrupa Şampiyonu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül finalde dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında çırpma ile 4-0 öne geçen Akgül, devreyi bu skorla tamamladı. 2017 Dünya Şampiyonası'nda yenildiği rakibi karşısında ikinci devrenin başında ihtardan bir puan daha alan Taha Akgül, skoru 5-0 yaptı. Son 1 dakikaya girerken skoru 7-0 yapan milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 yıllarında Avrupanın zirvesine çıkan Taha Akgül, Gürcü Petriashvili'den 2017 Dünya Şampiyonası'nın rövanşını alarak 7'nci defa Avrupa şampiyonu oldu ve tarihe geçti.

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