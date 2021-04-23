Taha Akgül sekinci kez Avrupa şampiyonu!

Türkiye'nin ağır sıklettlerde yetiştirdiği iki büyük isim haline gelen Taha Akgül ve Rıza Kayaalp,güreş tarihi değiştirmeye devam ediyor... Son olarak Taha Akgül, Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda bir altın madalyayı daha boynuna taktı. 22 yaşındayken, 2012 Belgrad'da ilk Avrupa şampiyonluk sevincini yaşayan Taha Akgül'ün Avrupa Şampiyonası serisine 2016 ve 2020'de ezeli rakibi Geno girse de Gürcü güreşçi Taha’nın 8. kez Avrupa Şampiyonluğuna engel olmadı. 125 kilodaki en büyük rakiplerinin Avrupa'da olduğu düşünüldüğünde Taha’nın inanılmaz başarısı tarihe altın harflerle yazıldı.

Omzundan ameliyat olmuştu

Taha Akgül için belki de 2021 zaferi en kıymetlisiydi. Çünkü daha pandeminin patlak vermediği dönemde, Milli güreşçimiz antrenman sırasında omzundan ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Taha Akgül, 2019 aralık ayında ameliyat edilmiş ve olimpiyata da kısa bir süre kalmıştı. Dünyayı saran salgın Tokyo Olimpiyatı'nı 1 yıl erteleyince, Milli güreşçimizin iyileşmesine vakit doğdu.

1,5 yıl sonra ilk turnuvası

Taha Akgül tam 1,5 yıl boyunca yurt içi dahil hiçbir müsabakada yer alamadı. Yaşayan efsane, ne zamanki, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterene kadar... Hatta Taha, 1,5 yıllık aradan sonra ilk müsabakasını da Geno Petriashvili'yle yaptı. 125 kilonun derbisi haline gelen Taha Akgül-Geno Petriashvili eşleşmesi bu kez ilk turda yaşandı. Olimpiyat öncesi Milli güreşçimiz Gürcü rakibini 6-1'le mağlup ederek Avrupa'da şampiyonluğa yürüdü.

Kazanmayı hatırladı!

Yaşanan süreç sonrası, Taha Akgül'ün Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalyayla geri dönmesi bir tarafa... Üst seviye rakiplerini hezimete uğratarak yenmesi ve kazanmayı hatırlaması olimpiyat motivasyonu için de çok önemliydi. Milli güreşçimiz büyük bir adımı attı. Bu arada Rıza Kayaalp de (130kg) bugün mindere çıkacak.

Hatice Yücel