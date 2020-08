Taffarel: Müthiş bir takımımız vardı

25 Ağustos 2000... UEFA Kupası’nı kazanan Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid’i, Monaco’daki Süper Kupa maçında devirip, Avrupa’nın 1 numarası olduğu gün. Aradan 20 yıl geçti, ama bu muhteşem zafer unutulmadı. FIFA, o günün yıl dönümüne özel olarak Taffarel’le bir röportaj yaptı. İşte Brezilyalı kalecinin Süper Kupa zaferiyle ilgili sözleri: “Real Madrid, süper yıldızlarla dolu dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ama biz, ‘Haydi çıkalım ve şu işi bitirelim’ havasındaydık. O gün Real Madrid’den çok daha iyiydik. Böylesine muhteşem bir takımı bu şekilde yenerek kupayı kazanmak müthiş bir duyguydu.”

‘Sahaya korkmadan çıktık’

“UEFA Finali’nin her anını hatırlıyorum. Müthiş bir takımımız vardı. Her oyuncu gerçekten iyiydi, iyi bir hocamız vardı. Yabancılarımız müthişti; Hagi, Hagi’ydi, ayrıca Popescu ve Capone de bizdeydi. Arsenal, Avrupa’nın en güçlü takımlarından biriydi. Ama sahaya özgüvenle, korkusuz çıktık. Eğer korkmuş olsaydık, Bergkamp, Henry, Petit, Vieira, Overmars, Kanu bizi dağıtabilirdi. Üzerimizde baskı kurdular, ancak iyi savunduk, fırsatlar da bulduk, penaltılara gitti ve Tanrıya şükürler olsun ki kazandık.”

‘Hagi başka bir seviyedeydi’

“Hagi olağanüstü bir oyuncuydu. Tarihteki en büyük oyuncular arasında anılmayı hak eden biri. Hayatımda topa onun gibi isabetli ve kuvvetli vuran bir oyuncu görmedim. Oyun görüşü ve pasları farklı bir seviyedeydi. Galatasaray’da çok güzel bir hikaye yazdı, tıpkı diğer kulüplerde yaptığı gibi. Bizim için çok değerliydi, başarımızın mimarıydı. Taraftarlar da onu Galatasaray tarihindeki en iyi oyunculardan biri olarak görüyor.”

‘Dortmund maçını unutamam’

“Galatasaray taraftarı fantastik. Kesinlikle fantastik. Çok büyük bir fark yaratıyorlar. Takım onlara ihtiyaç duyduğunda, her zaman o motivasyonu sağlıyorlar. Deplasmanda oynadığınızda da hep sizinle beraberler. Buna inanmak için görmeniz lazım. Her yerde kendi sahanızda hissettiriyorlar. UEFA Kupası’ndaki Dortmund deplasmanını unutamıyorum. Herkes Dortmund taraftarının tutkusunu bilir. Ama o gün statta Dortmund taraftarından daha çok Galatasaray taraftarı vardı. İnanılmazdı, ilham vericiydi. Onları her zaman duyabilirsiniz.”