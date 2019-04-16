Taekwondo'ya Kayserili Sporcular Damga Vurdu

Kayseri Taekwondo sporcularımız Konya’da düzenlenen Taekwondo Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarından 1 altın ve 1 bronz madalya ile döndü.

16 Nisan 2019, Salı 16:46
- A +
Taekwondo'ya Kayserili Sporcular Damga Vurdu

Okullar arası Taekwondo Yıldız Kızlar Türkiye birinciliği müsabakaları 05-07 Nisan 2019 Tarihlerinde Konya’da düzenlendi. 

Müsabakalarda Kayseri'yi temsilen tatamiye çıkan sporcular Melisa Özlü ve Zehra Kaygısız büyük bir başarı gösterdiler. 

Melisa Özlü 44kg’da Türkiye birincisi olurken, Zehra Kaygısız 51 kg yıldız kızlarda Türkiye üçüncüsü oldu. 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Müsabakalardan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.