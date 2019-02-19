Taekwondocu Nisanur Sarı, Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı elde etti

Kırklareli Spor Kulübü tekvandocusu Nisanur Sarı, geçen hafta Antalya´da yapılan Uluslararası 4.Avrupa Başkanlık Kupası müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı kazandı.

19 Şubat 2019, Salı 11:17
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Taekwondocu Nisanur Sarı, Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı elde etti

Milli sporcu, Nisanur Sarı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu´yu makamında ziyaret ederek Antalya´da yapılan Uluslararası 4.Avrupa Başkanlık Kupası hakkında bilgiler verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Babuşçu, Antalya´daki başarısından dolayı Nisanur Sarı´yı tebrik ederek Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.

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