Milli sporcu, Nisanur Sarı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu´yu makamında ziyaret ederek Antalya´da yapılan Uluslararası 4.Avrupa Başkanlık Kupası hakkında bilgiler verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Babuşçu, Antalya´daki başarısından dolayı Nisanur Sarı´yı tebrik ederek Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.