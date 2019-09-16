Balkan Taekwondo Şampiyonası, Bulgaristan’ın Samokov kentinde 9 ülkeden 753 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye, şampiyonaya gençler kategorisinde 24, büyükler kategorisinde ise 12 sporcu ile katıldı. Türkiye, şampiyonayı 15 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı sporcular, gençler kategorisinde 9’u altın, 7’si gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere 19, büyükler kategorisinde ise 6’sı altın, 2’si gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere 12 madalya elde etti. Türkiye, hem büyüklerde hem de gençlerde takım halinde şampiyon olmayı başardı. Şampiyonaya sadece iki kategoride katılan Türkiye, tüm kategorilerin hesap edildiği genel sıralamada ise Balkan 2.’si oldu. Balkan Taekwondo Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın Madalyalar: Abdullah Ömer Yarlı (Büyükler 54 kg), Onur Meşe (Büyükler 58 kg), Seydi Vakkas Dağdelen (Büyükler 74 kg), Melih Yılmaz (Büyükler 80 kg), Şahin Çelebi (Büyükler +87 kilo), Gülse Polat (Büyükler 57 kg), Merdan Çalık (Gençler 45 kg), Yunus Can Akkoyun (Gençler 59 kg), Aleyna Demir (Gençler 42 kg), Melisa Yalçın (Gençler 44 kg), Sine Sürücü (Gençler 46 kg), Zeynep Taşkın (Gençler 49 kg), Elif Ilgın Öztabak (Gençler 52 kg), Huriye Nur Ergin (Gençler 63 kg), Ayselnur Sağlık (Gençler +68 kg)

Gümüş Madalyalar: Aleyna Yılmaz (Büyükler 62 kg), Gamze Özdemir (Büyükler 73 kg), Bilal Küskü (Gençler 55 kg), Talha Enes Kamber (Gençler 78 kg), Hiranur Bayraktar (Gençler 46 kg), Nazlı Şakar (Gençler 49 kg), Şenizcan Aras (Gençler 52 kg), Merve Gül Özlü (Gençler 55 kg), Fatma Çolak (Gençler +68 kg)

Bronz Madalyalar: Muhammed Enes Şahin (Büyükler 63 kg), Muhammed Furkan Demirci (Büyükler 68 kg), Ali Bıçakçı (Büyükler 87 kg), Aslıhan Öztürk (Büyükler 67 kg), Fazlı Fazlıoğlu (Gençler 48 kg), Emirhan Kutsal (Gençler 73 kg), Hacer Eyi (Gençler 68 kg)

İHA