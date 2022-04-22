Macar savunmacı, Shakhtar maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Attila Szalai’nin omzunun çıktığı tespit edilmiş ve yerine oturtulduktan sonra tedavisine başlanmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihi henüz belli değil.

Szalai’nin durumu, önümüzdeki hafta iyileşme sürecine bağlı olarak netleşecek. Yıldız futbolcu ise Rizespor ve Gaziantepspor karşılaşmalarını kaçırdıktan sonra Beşiktaş ile oynanacak derbide takımdaki yerini almayı hedefliyor.