Survivor 2021'de Başpehlivan İsmail Balaban ile Uğurtan Dora arasında tartışma yaşandı. Uğurtan'ın Balaban için sarf ettiği "soytarı" ve "Zenne gibi oynarsın ancak" sözleri güreş camiasında büyük yankı buldu. Güreş Federasyonu ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İSMAİL BALABAN'IN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Konuyla ilgili olarak Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri Türkiye Güreş Federasyonu olarak kınıyoruz. İsmail Balaban bu yarışmaya kendi isteği ile gitmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı güreşçimize bu tür hakaretler yapılmasını uygun görmüyoruz. Yaklaşık 670 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. Bu felsefe daha küçük yaşta pehlivanlara verilir. İsmail Balaban'da bu kültürle yetişmiş, ahlaklı bir başpehlivanımızdır. O hakareti yapan kişiyi kınıyor, İsmail Balaban'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"KENDİNİ ORADA KÜÇÜK DÜŞÜRMESİN"

Yaşanan tartışma sonrası Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de İsmail Balaban'a destek çıkarak, "Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim. Kırkpınar Ağası olarak söylüyorum, kendini orada küçük düşürmesin yapılan saygısızlıklara boyunemesin. O Türkiye'nin başpehlivanı" dedi.