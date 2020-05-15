Survivor'da her perşembe akşamı özel spor oyunu ve Anlat Bakalım heyecanı yaşanıyor. Survivor'ın son bölümünde ise Acun Medya ve Survivor 2020 takımları arasında basketbol maçı yapıldı. Acun Medya takımında, Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Esat Yontuç ve Doğa yer alırken Survivor 2020 takımında ise Barış, Yasin, Berkan ve Ardahan mücadele etti.

SURVIVOR BASKETBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

İki takımın heyecan dolu mücadelesinde skor 19-19'a geldi. Kazananı son sayı belirleyecekken sunucu Murat Ceylan'dan sürpriz bir teklif geldi. Barış maçın beraberlikle sonuçlanmasını istedi. Acun Ilıcalı bu isteği kırmadı ve maçın beraberlikle sonuçlandığını duyurdu.





YEMEK ÖDÜLÜNÜ SADECE MERT KAZANAMADI!

Maç içerisinde ise Mert, Acun Ilıcalı’ya kural ihlali yapıldığı söyledi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, kamera kayıtlarına baktı ve kural ihlali olmadığı belirlendi. Ilıcalı, basketbol maçında tüm yarışmacıların ödülden faydalanacağını açıklarken Mert’in itirazının doğru çıkmaması nedeniyle ödülden yararlanamayacağını duyurdu. Böylece Mert hariç tüm yarışmacılar yemek ödülünü almış oldu.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın sevilen oyunlardan Anlat Bakalım'da ünlüler ile gönüllüler karşı karşıya geldi.

Murat Ceylan'ın sunduğu Survivor Anlat Bakalım oyununun galibi ünlüler takımı oldu ve çekirdek film keyfi yaptı.



