Survivor elenen isim bu akşam gerçekleştirilen konseyde belli oldu. Bu akşam yapılan eleme konseyi Dominik'teki son eleme oldu. Son beş yarışmacının kaldığı programda bir kişinin daha elenmesiyle birlikte finale kalan 4 isim belli oldu.

Oynanan son dokunulmazlık oyununun ardından sembolü kazanan yarışmacı son eleme adayını söyledi ve büyük SMS oylamasına göre bir kişi hayallerine veda etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyununu Ayşe Yüksel kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

27 Haziran 2022 Survivor eleme adayı Adem oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da 27 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen eleme konseyinde adaya, Hikmet veda etti.