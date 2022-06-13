Survivor'da büyük finale adım adım yaklaşılmaya başlarken her bir dokunulmazlık oyunu ayrı bir önem taşıyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star tüm hızıyla devam ediyor.

Sevilen yarışma Survivor'da 12 Haziran Pazar akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler takımı oldu. Ünlüler aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı konseyde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Oylama sonucunda ilk eleme adayı Nisa seçildi.

SURVİVOR YENİ KAPTAN VE TAKIMLAR

Survivor All Star yarışmasında haftanın kaptanlık yarışını erkeklerde Ogeday, kadınlarda da Nagihan kazandı. Yeni takımlar şu şekilde oldu: Ogeday, Atakan, Berkan, Nisa. Diğer takım ise; Nagihan, Adem, Ayşe, Batuhan, Hikmet.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da en son elenen isim cumartesi akşamı belli olmuştu. Yarışmaya Anıl Berk Baki veda etmişti.