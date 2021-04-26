Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 25 Nisan tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımı aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da bu akşamın eleme adayı ünlüler takımından İlayda oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı gönüllülerden Aleyna Çalışkan olmuştu. Salı akşamı bir yarışmacı adaya veda edecek.