Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu. Ünlüler, konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 21 Şubat 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İkinci eleme adayı kim oldu?

İlgiyle izlenen program Survivor'da ilk eleme adayı ünlülerden Yiğit olmuştu.

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kazanan takım gönüllüler oldu. Ada konseyine gelen ünlüler takımı, aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Çağrı oldu.