Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının heyecanı sürmeye devam ediyor. Dünyanın en zor yarışması olarak nitelendirilen Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunu mücadeleleri nefesleri kesti. Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi. Türkiye ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı. İki takım da bir kez dokunulmazlık oyununu kazandığı için yeni bir oyun oynandı. Türk takım oyunu kıl payı kaybetti. Yunan takım dokunulmaz olunca Türkler elenmek üzere 3 isim belirledi.Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesti. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da Türkiye-Yunanistan mücadelesinde kazanan takım Yunan takımı olmuştu. Dün akşam ekrana gelen ikinci dokunulmazlık oyununu ise Türkiye takımı kazanmayı başardı ve mücadeleye eşitlik geldi. Eşitlik sonrası iki takım arasında final oyunu oynandı ve finali kazanan Yunan takımı oldu. Böylelikle Survivor'da bu hafta elenecek yarışmacının Türkiye takımından olacağı kesinleşti.

Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isimler

Kadınlarda: Sude

Erkeklerde: Bora

Survivor'da eleme adayları kimler oldu?

Survivor Türkiye - Yunanistan mücadelesinde dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımından ilk eleme adayı takım kararıyla Kader oldu. Bayanlarda bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sude ikinci eleme adayı olarak Okay'ı söyledi ve Okay ikinci eleme adayı oldu. Üçüncü eleme adayını ise erkeklerde bireysel dokunulmazlığı kazanan Bora belirledi ve üçüncü eleme adayı Atakan oldu.

Geçen hafta kim elenmişti?

Survivor'da geçen hafta Yunan takımından 3 eleme adayı çıkmıştı. Demi, İoulieta ve Spyros arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda eden isim Demi oldu.

Survivor'a yeni yarışmacı

Survivor Türkiye-Yunanistan mücadelesinde Türk tarafına yeni isim olarak Erdem Ekşioğlu dahil oldu. 1994 yılında dünyaya gelen Erdem Ekşioğlu, yarışma başlamadan önce kendisini şu şekilde tanımlamıştı;

"Karakterime çok güveniyorum. Hırslıyım, mücadeleci bir yapım var. Survivor'da kendimi kanıtlamak istiyorum. Benim için oyunculuktan daha büyük bir hayal varsa o da Survivor, çünkü oyunculukta başka karakterin altında bir hedef kitlesi oluşturuyorsunuz. Ama Survivor'da kendi karakterimin altında kendi hedef kitlemi oluşturabileceğimi düşünüyorum. Aile özlemi elbette zorlayacak. Ama onlardan ayrı kalmak kendi iç dünyama dönmemi sağlayacak. Biraz daha kendimi dinleyebileceğim orada. Daha çok kıymet vereceğim belki onlara. Onun dışında açlığın zorlayacağını düşünmüyorum. Biraz daha başarıya aç birisiyim ben. Fiziksel açlığın beni zorlayacağını düşünmüyorum.

Bu sene bizim için biraz daha milli bir mücadeleye dönmüş olacak. Kendi takım arkadaşlarımızdan çok rakip takım ile mücadelemiz olacak. Bu beni daha çok kamçılar. Eve izleyip insanların yapamadığını görmek beni daha da delirtecekti. Ben oraya gidip hırsımla, düşüncemle Yunanlıları yenmeyi düşünüyorum.

Survivor'a kazanmaya gidiyorum. Kendime güveniyorum. Başarılı hırslı, mücadeleci bir yapım var. Survivor hayatta kalmak demek. Bence hayatın amacı hayatta kalmak. Survivor'a hayatta kalmaya ve yarışmayı kazanmaya gidiyorum."