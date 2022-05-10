Survivor İngiltere ödülünü kim kazandı?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Survivor bu akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluştu.

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma Survivor'da heyecan giderek artıyor.

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor'da büyük ödülün İngiltere olduğunu dün yarışmacılara açıklamıştı.

İNGİLTERE HULL CİTY ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da ödülün ilk ayağını gönüllüler takımı kazanmıştı. Pazartesi akşamı gelen yeni bölümde ise kazanan ünlüler takımı oldu. Böylelikle eşitlik sağlandı. Büyük ödülü kazanan takımı final oyunu belirledi. Kıran kırana mücadele sonunda kazanan takım gönüllüler oldu.

İNGİLTERE ÖDÜLÜ NE?

Oyunun ödülü Hull City maçı. Kazanan takım, jetlerle adadan alınarak, İngiltere'ye götürüldü. Yarışmacılar seyahatleri boyunca da kendilerine verilen telefonla ödülü kaydedebilme imkanı buldu.

Büyük ödülün sahibi olan gönüllüler takımı, maçı İngiliz taraftarla coşku içinde izledi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Evrim, Nisa ve Berkan ilk üç eleme adayı olarak potaya girmişti. Yarışmada Merve ve Perviz'in sakatlıklarından dolayı diskalifiye olmalarının ardından Acun Ilıcalı, yarışmada bu hafta elemenin olmayacağını açıklamıştı.