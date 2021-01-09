Survivor 2021 yarışmacılarından olan Emin Günenç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Yeni sezonda Gönüllüler takımında yarışan Emin Günenç, Survivor takipçilerinin dikkatini çekti ve yarışmacının hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Emin Günenç, üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.

Survivor Emin Günenç kimdir? Emin Günenç kaç yaşında, nereli?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.Emin Günenç, üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.

Survivor Emin Günenç’in hayatı sporla içiçe geçmiş. Sekiz yaşında başladığı futbolu yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 18 yaşında bırakmak zorunda kaldı. Fakat bu onun spor yapmasına engel olmadı. Oyunculuk eğitimi alırken Emin Günenç, vaktinin çoğunu spor salonunda geçiriyor.

Survivor izleyiciler, yarışmacıların hayat hikayeleri kadar sosyal medya hesaplarını da araştırıyor ve gönül verdiği yarışmacıyı onu takip ederek desteklemeye çalışıyor. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç’in Instagram’daki kullanıcı adı emingunenc. Survivor Emin Günenç’in Instagram’daki takipçi sayısı şimdilik 14 bin.