Süper Muriç!

Fenerbahçe’nin Kosovalı santrforu Vedat Muriç, gösterdiği etkili performansla kariyerinin en golcü başlangıcına imza attı. Fenerbahçe’ye, Çaykur Rizespor’dan transfer olan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig’de bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta 7 gol kaydetti. Bu rakam Muriç’in kariyerinin en iyi başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Arnavutluk’ta Besa Kavaje ve Teuta Durres, Türkiye’de Giresunspor, Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor’da forma giyen Muriç, hiçbir takımında bu kadar golcü bir başlangıç yapmadı. Kosovalı santrfor, bu sezondan önce en iyi başlangıcı 2015- 2016’da TFF 1. Lig’de Giresunspor formasıyla yaptı. Muriç, söz konusu sezonun ilk 11 maçında 6 kez fileleri havalandırmış, sezonu da 17 golle tamamlamıştı.

O atarsa Kanarya kazanıyor

Muric, bu sezon 11 maçta da forma giydiği Süper Lig’de attığı 7 golle Kanarya’nın en skorer ismi oldu. Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Denizlispor ve Konyaspor ağlarını birer kez havalandıran Muriç, Kasımpaşa karşısında da 2 penaltı golüyle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Kosovalı golcünün sessiz kaldığı 5 maçta Kanarya, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, onun gol attığı 6 karşılaşmada ise sahadadan 3 puanla ayrıldı.

Bu yıl 34 maçta 23 gol attı

Vedat Muriç, 2019 yılında şu ana kadar gösterdiği golcü performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kosovalı futbolcu bu yıl 34 resmi karşılaşmada 23 kez gol sevinci yaşadı. Çaykur Rizespor’la 17 maçta 12 kez fileleri havalandıran Muriç, Fenerbahçe’yle de 11 karşılaşmada 7 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, Kosova adına da EURO 2020 elemelerinde 6 mücadelede 4 kez gol sevinci yaşadı.