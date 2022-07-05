Spor Toto Süper Lig ’in 2022-2023 sezonu fikstürü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan çekimle belirlendi.

ÜMRANİYESPOR'DAN RAMBO OKAN'LI PAYLAŞIM

Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor, ilk hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ümraniyespor, fikstür çekiminin ardından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan'a yer verdi. Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor'un bu paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.

"Tarihimizin ilk Süper Lig maçını deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız."







