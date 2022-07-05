Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor'dan Rambo Okan'lı Fenerbahçe paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için "Rambo Okan"lı paylaşım yaptı.
Spor Toto Süper Lig ’in 2022-2023 sezonu fikstürü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan çekimle belirlendi.
ÜMRANİYESPOR'DAN RAMBO OKAN'LI PAYLAŞIM
Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor, ilk hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ümraniyespor, fikstür çekiminin ardından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan'a yer verdi. Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor'un bu paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.
"Tarihimizin ilk Süper Lig maçını deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız."