Süper Lig'de 26 haftalık dönem geride kalırken dünyayı saran corona virüsü nedeniyle maçlara ara verildi. Oynanan 26 haftada takımlar toplam 659 gol atarken bu gollerin içinde ceza sahası dışından atılan klas goller oldu.

Süper Lig'de bu sezon en çok ceza sahası dışında gol atan takımlar Göztepe, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Oyuncu bazında ise ilk sırada Jose Sosa yer aldı. Arjantinli oyuncu bu sezon toplam 4 kez ceza sahası dışından gol kaydetti.

Süper Lig'de bu sezon ceza sahası dışından en çok gol atan oyuncular





Süper Lig'de bu sezon ceza sahası dışından gol atan takımlar

1-Göztepe 11

2-Fenerbahçe 9

3-Trabzonspor 8

4-Gaziantep FK 7

5-Y.Malatyaspor 7

6-Sivasspor 6

7-Başakşehir 6

8-Denizlispor 5

9-Beşiktaş 5

10-Gençlerbirliği 5

11-Ankaragücü 4

12-Kasımpaşa 4

13-Antalyaspor 3

14- Galatasaray 3

15-Rizespor 3

16-Kayserispor 3

17-Alanyaspor 3

18-Konyaspor 2