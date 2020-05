Gençlerbirliği ile sözleşmesini uzatan Bogdan Stancu, bu sezon attığı 12 golle Süper Lig'de önemli bir performans gösterdi. Rumen oyuncu oynadığı 17 maçta toplam 35 kez şut girişiminde bulunup 12 gol attı ve her 2,92 şutta bir gol atıp Sörloth, Falcao, Burak Yılmaz, Vedat Muriç, Demba Ba gibi isimleri geride bıraktı.

Sörloth üçüncü, Falcao dördüncü

Stancu kariyerinin en verimli sezonuna koşarken şut/gol ortalaması bakımında da ligin ilk sırasında yer aldı. Galatasaray'ın usta golcüsü Falcao her 4,11 şutta bir gol atarken, gol krallığında zirvede yer alan Sörloth her 4,05 şutta bir gol kaydetti ve bu alanda üçüncü sırada yer aldı. Stancu'nun ardında her 3,8 şutunda bir gol atan Başakşehirli Enzo Crivelli ikinci sırada yer aldı.

Vedat Muriç gerilerde kaldı

Burak Yılmaz 65 şut ve 11 gol ile 5,91 şutta bir gol atıp bu alanda 11.sırada yer alırken Demba Ba 54 şutta 10 gol ve 5,4 ortalama ile 7.sırada kendine yer buldu. Vedat Muriç ise 89 şutta 13 gol attı ve 6,85 ortalama yakalayıp 16.sırada kaldı.









fanatik.com.tr / Tolga Kuru