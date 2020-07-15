TFF 1. Lig’in 33. haftasında Adanaspor’u 2-1 yenen ve normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Hatayspor’da yönetim, yeni sezon planlaması için toplandı. Hatay Gastronomi Evi’nde yapılan toplantıda, 2020-2021 sezonunda yapılacaklar masaya yatırıldı. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da katıldı. Ana gündem hoca konusuydu. Takımı Süper Lig’e taşıyan Mehmet Altıparmak’ın bitecek olan sözleşmesi masaya yatırıldı.

Transfere başlıyorlar

Yönetimin Altıparmak ve ekibiyle yola devam kararı aldığı öğrenilirken kısa süre içerisinde hoca ile görüşüp işin resmiyete döküleceği bildirildi. Hatayspor, teknik direktörüyle yeni sözleşme yaptıktan sonra transfer çalışmalarına da ivedilikle başlayacak. 50 yaşındaki teknik adam iki sezon önce üst lige taşıdığı B.B.Erzurum ile Süper Lig’de ilk kez yer almıştı. Altıparmak geçen yıl ise Gaziantep FK’yı Süper Lig’e çıkarsa da Güney ekibi başarılı hocanın sözleşmesini uzatmamıştı.







