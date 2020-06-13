Süper Lig’e, süper kampanya! Misli.com’dan herkese 5 TL

COVİD 19 nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlamasıyla birlikte İddaa dünyası da hareketlendi. Türkiye’nin yasal İddaa sitesi www.misli.com Süper Lig’in yeniden başlaması şerefine herkese 5 TL hediye ediyor. Bu dev kampanyadan hem eski hem de yeni üyeler faydalanabiliyor. 5 TL kampanyasını değerlendirmek için hemen www.misli.com ‘a tıklayıp kampanya bilgilendirme sayfasını inceleyebilirsiniz.

Ligler geri döndü

Tüm dünyada normalle sürecine geçilmesiyle birlikte futbol ateşi de yeniden yandı. Bu haftayla birlikte Süper Lig’in yanı sıra İspanya La Liga, İtalya Kupası, Yunanistan, Portekiz, İsveç ve Romanya Ligleri de www.misli.com bültenine eklendi. Canlı maç bülteni Covid 19 öncesindeki yoğunluğuna tekrar kavuştu. www.misli.com ‘a tıklayarak hem 5 TL hediyenizi alabilirsiniz, hem de maçları canlı izleyerek canlı İddaa oynayabilirsiniz.