Geçen sezon Fenerbahçe'de isteneni veremeyen oyunculardan biri olan Andre Ayew bu sezon Swansea City forması altında lig ve kupa maçlarında 6 gol atıp 3 asist yaparken takımının en çok katkı yapan oyuncusu oldu. Slimani ise Fransa Ligue 1'de 6 gol - 8 asist ile gole en çok katkı veren oyuncu oldu

Slaven Bilic'in ekibi lider

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich Albion 18 maç sonunda 39 puanla Championship lideri. Dün gece sahasında oynadığı maçı 4-1 kazanan West Brom 35 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor

Talisca şampiyonluğa koşuyor

Beşiktaş'tan yakın zamanda ayrılan Anderson Talisca ise bu sezon tüm resmi maçlarda 15 gole imza atarken Çin Süper Ligi'nde şampiyonluğa çok yakın. Guangzhou Evergrande takımı bitime 1 hafta kalan 2 puan farkla lider komunda yer alıyor. Talisca geçen sezonda 18 maçta 16 gol atmış ve önemli bir performans göstermişti



