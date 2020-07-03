Süper Lig’in 30. haftasında alt sıralarla bağını koparıp rahatlamak isteyen Yukatel Denizlispor sahasında yine seyircisiz oynanacak maçta Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Ligde koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası oynadığı son 3 maçtan 1 puan çıkarabilen Yeşil-Siyahlı ekip, rakibini Atatürk Stadı’nda ağırlayacak. Özgür Yankaya’nın yöneteceği 90 dakika saat 21.00’de başlayacak. Denizli’de sakatlığı sona eren Onazi ve Recep Niyaz görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

Geçen hafta kart cezalısı oldukları için oynayamayan Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru da yeniden formalarına kavuşacak. Müsabakanın asıl önemi ise Süper Lig tarihine geçecek olması. Süper Lig tarihinde 73 farklı takım bugüne kadar 17 bin 853 maça çıktı... Bu akşam Denizlispor-Gaziantep FK maçıyla bir ilk yaşanacak ve ‘Temmuz’da lig maçı oynanacak.

Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Özgür Özkaya'nın düdük çalacağı mücadele saat 21.00'de başlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Aslıhan Çil