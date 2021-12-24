Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Alınan sonuçlar ve puan durumunun etkisiyle Süper Lig'in şampiyonluk oranları da güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, oranlar bazındaki favori durumunu daha güçlü hale getirdi.

Altay deplasmanında geriden gelerek 2-1'lik önemli bir galibiyet elde eden Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 1.07'ye düştü. Hatayspor'u deplasmanda mağlup eden lig ikincisi Konyaspor'un şampiyonluk oranı da 16.00'dan 12.00'ye düştü. Başakşehir ve Beşiktaş 'ın da oranlarında düşüş yaşanırken Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ve Adana Demirspor deplasmanında 2-0 kaybeden Galatasaray 'ın oranları yükseldi.

İşte güncellenmiş şampiyonluk oranları:

Trabzonspor - 1.07 (Eski oran: 1.18)

Konyaspor - 12.00 (Eski oran: 16.00)

Fenerbahçe - 12.00 (Eski oran: 9.50)

Başakşehir - 15.00 (Eski oran: 18.00)

Beşiktaş - 15.00 (Eski oran: 16.00)

Galatasaray - 50.00 (Eski oran: 26.00)

Hatayspor - 50.00 (Eski oran: 30.00)