Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Son dakika haberi Süper Lig'de 22. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Haftayı galibiyet ile kapatan ve liderliğe yükselen Trabzonspor favori pozisyonunu korudu ve oranı düştü.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı lider kapatan Trabzonspor'un oranı biraz daha düşerken üst üste 6. galibiyetini alan ve üçüncü sraya çıkan Galatasaray ikinci favori takım oldu. Haftayı yenilgi ile tamamlayan Sivasspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları ise oldukça yükseldi.
Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları (YENİ);
▪️ Trabzonspor: 2.75
▪️ Galatasaray: 4.00
▪️ Fenerbahçe: 4.50
▪️ Başakşehir 5.00
▪️ Sivasspor 8.00
▪️ Beşiktaş: 20.00
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Geçen haftaki oranları...
▪️ Trabzonspor: 3.25
▪️ Fenerbahçe: 3.50
▪️ Galatasaray: 5.00
▪️ Sivasspor 6.50
▪️ Başakşehir 7.00
▪️ Beşiktaş: 12.00