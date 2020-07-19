Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig’de 33. hafta heyecanı nefesleri kesti.

Süper Lig’de zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Okan Buruk'un ekibi Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterdi.

Süper Lig’in 33. haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine de sahne oldu. Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Ankaragücü, Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu. Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup eden ve Yeni Malatyaspor engelini 3-0'la aşan Çaykur Rizespor son haftaya umutlu girdi.

Süper Lig puan durumu

1.M.Başakşehir 69 puan

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2.Trabzonspor 62 puan

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3.Sivasspor 60 puan

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4 .Beşiktaş 59 puan

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5. Galatasaray 55 puan

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6. Alanyaspor 54 puan

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7. Fenerbahçe 51 puan

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8.Antalyaspor 44 puan

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9.Gaziantep Futbol Kulübü 43 puan

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10. Kasımpaşa 40 puan

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11.Göztepe 39 puan

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12.Gençlerbirliği 36 puan

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13. İH Konyaspor 36 puan

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14. Denizlispor 35 puan

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15.Çaykur Rizespor 35 puan

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16. BTC Turk Y.Malatyaspor 32 puan

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17. Kayserispor 32 puan

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18.MKE Ankaragücü 29 puan

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Süper Lig'de 33. haftanın programı:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray 3 - 1 Göztepe (Türk Telekom)

21.00 Gaziantep FK 2 - 2 Kasımpaşa (Kalyon)

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor 3 - 4 İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

21.00 Medipol Başakşehir 1 - 0 Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor 1 - 0 Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Çaykur Rizespor 3 - 0 BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

21.00 MKE Ankaragücü 0 - 1 Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Demir Grup Sivasspor 3 - 0 Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

21.00 Beşiktaş 2 - 0 Fenerbahçe (Vodafone Park)