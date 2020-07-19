Süper Lig’de şampiyon belli, küme düşme hattı yanıyor! Süper Lig 33. hafta puan durumu ve fikstür
Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinin üst seviyede olduğu Süper Lig'de 33. hafta nefesleri kesti. Başakşehir, Trabzonspor'un mağlup olmasıyla birlikte, ligin bitimine bir hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Haftanın maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya geldi. Sahadan 2-0 galip ayrılan Sergen Yalçın'ın ekibi Avrupa yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Kümede kalma hattında ise birbirinden kritik maçlar oynandı, TFF 1. Lig'e düşen ilk takım Ankaragücü oldu. Süper Lig 33. hafta programı, fikstür ve puan durumu haberimizde.
Şampiyonluk ile kümede kalma heyecanın üst seviyede yaşandığı Süper Lig’de 33. hafta heyecanı nefesleri kesti.
Süper Lig’de zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında, küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Okan Buruk'un ekibi Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan 6. takım olma başarısını gösterdi.
Süper Lig’in 33. haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine de sahne oldu. Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Ankaragücü, Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu. Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup eden ve Yeni Malatyaspor engelini 3-0'la aşan Çaykur Rizespor son haftaya umutlu girdi.
Süper Lig puan durumu
1.M.Başakşehir 69 puan
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2.Trabzonspor 62 puan
TRABZONSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
3.Sivasspor 60 puan
SİVASSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
4 .Beşiktaş 59 puan
BEŞİKTAŞ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
5. Galatasaray 55 puan
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6. Alanyaspor 54 puan
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7. Fenerbahçe 51 puan
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8.Antalyaspor 44 puan
ANTALYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
9.Gaziantep Futbol Kulübü 43 puan
GAZİANTEP FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
10. Kasımpaşa 40 puan
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11.Göztepe 39 puan
12.Gençlerbirliği 36 puan
GENÇLERBİRLİĞİ FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
13. İH Konyaspor 36 puan
KONYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
14. Denizlispor 35 puan
DENİZLİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
15.Çaykur Rizespor 35 puan
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16. BTC Turk Y.Malatyaspor 32 puan
MALATYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
17. Kayserispor 32 puan
KAYSERİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
18.MKE Ankaragücü 29 puan
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Süper Lig'de 33. haftanın programı:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray 3 - 1 Göztepe (Türk Telekom)
21.00 Gaziantep FK 2 - 2 Kasımpaşa (Kalyon)
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor 3 - 4 İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
21.00 Medipol Başakşehir 1 - 0 Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Aytemiz Alanyaspor 1 - 0 Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
21.00 Çaykur Rizespor 3 - 0 BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
21.00 MKE Ankaragücü 0 - 1 Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
21.00 Demir Grup Sivasspor 3 - 0 Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
21.00 Beşiktaş 2 - 0 Fenerbahçe (Vodafone Park)