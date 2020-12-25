Sezona Çağdaş Atan yönetiminde muhteşem bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor 14. hafta geride kalırken 27 puanla ilk sırada yer alıyor. İstatistiklerde de rakibiplerini geride bırakan Güney ekibi liderliğin tesadüf olmadığını da açık bir şekilde ortaya koyuyor...

Kat edilen toplam mesafede lider Alanya!

Tüm istatistiklerde rakiplerini geride bırakan Alanyaspor takım halinde kat edilen toplam mesafede 110 bin 795 metreyle ligin zirvesinde. İlk 5 takımın ortalaması ise 109 bin 130 metre, Süper lig'in genel ortalaması ise 108 bin 623 oldu.

Yüksek şiddetli koşu ve sprinte zirvede!

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in diğer 21 takımına göre takım halinde kat edilen yüksek şiddetli koşu ve sprint mesafesinde de lider. Alanya 20-25 KM arası maç başına 550 koşu yaparken, Süper Lig'in ilk 5 takım ortalaması 510, Süper Lig ortalaması ise 500 olarak ortaya çıktı.

14 haftalık istatistiğe bakıldığında ise bu alanda Alanyaspor 8 bin 435 ile ilk sırada. İlk 5 takım ortalaması 7 bin 711 olurken, Süper Lig ortalaması 7 bin 436 olarak gerçekleşti.

25 km şiddetli koşu...

Bu alanda da Alanyaspor maç başına 102, toplamda bin 786 koşu ve sprintle zirvede yer aldı. İlk 5 takım maç başı 91, 14 maça bakıldığında bin 1601 olarak gerçekleşirken Süper Lig ortalaması maç başına 86, toplamda ise bin 507 oldu.

Tüm istatistiklerde ilk sıradalar!

2020-2021 sezonunda geride kalan 14 haftada Alanyaspor, atılan goller, girilen pozisyonlar, topa sahip olma, şut/kaleyi bulan şut, gol beklentisi, paslar, kilit paslar, kornerler, kotra ataklar, ikili mücadeleler, hava topu mücadeleleri, driplingler ile yine zirvede yer aldı.

En centilmen de onlar!

Süper Lig ortalamasına göre en centilmen takım da Aytemiz Alanyaspor maç başına en az faul yapan, sarı kart ve kırmızı kart gören takım da Çağdaş Atan'ın ekibi oldu.