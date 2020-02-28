



Haftalık iddaa tahminlerinin artık Youtube kanalımızda verildiği Fanatik Tv 'nin sevilen programı Süper Cuma 'da editörlerimiz Caner İşbeğendiren ve Nihat Uzel , Süper Lig 'de 24. haftanın genel bir analizini yaptılar. Takım performanslarından, istatistiklere kadar bir çok konunun konuşulduğu programda Caner İşbeğendiren bu haftanın kazandıracak bahislerini izleyicilere aktardı.

24.HAFTANIN PROGRAMI:

28 Şubat Cuma

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

29 Şubat Cumartesi

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa

Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe

1 Mart Pazar

Yukatel Denizlispor - BTC Turk Yeni Malatyaspor

Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor

Galatasaray - Gençlerbirliği

2 Mart Pazartesi

Medipol Başakşehir - Gaziantep FK

Hes Kablo Kayserispor - Göztepe

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