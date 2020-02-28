Süper Lig'de haftanın tüm maçları için muhteşem kuponlar!
Süper Lig'de derbi haftası sonunda geldi! Bu hafta şampiyonluk yarışında Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'ı bir nebze olsun daha rahat maçlar beklerken; Beşiktaş, Sivasspor ve Fenerbahçe zorlu bir virajı dönmeye çalışacak. Fanatik Tv'nin bahis programı Süper Cuma geçen hafta olduğu gibi bu haftada kazandırmaya geliyor. Fanatik ve Misli editörü Caner İşbeğendiren, 24. haftanın kazandıracak tahminlerini de Nihat Uzel'e aktardı. Youtube'da yayınlanan videoda çarpıcı istatistiklerle tahminlerini paylaşan ikili, Süper Lig'de haftaya dair analizlerini de izleyicilerle paylaştı. Antalyaspor karşısında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini de izleyicilere aktaran Caner İşbeğendiren, sürpriz bir kadro ortaya çıkardı.
Haftalık iddaa tahminlerinin artık Youtube kanalımızda verildiği Fanatik Tv'nin sevilen programı Süper Cuma'da editörlerimiz Caner İşbeğendiren ve Nihat Uzel, Süper Lig'de 24. haftanın genel bir analizini yaptılar. Takım performanslarından, istatistiklere kadar bir çok konunun konuşulduğu programda Caner İşbeğendiren bu haftanın kazandıracak bahislerini izleyicilere aktardı.
24.HAFTANIN PROGRAMI:
28 Şubat Cuma
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
29 Şubat Cumartesi
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe
1 Mart Pazar
Yukatel Denizlispor - BTC Turk Yeni Malatyaspor
Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
Galatasaray - Gençlerbirliği
2 Mart Pazartesi
Medipol Başakşehir - Gaziantep FK
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
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