HAFTANIN PROGRAMI:

21 Şubat Cuma

Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

22 Şubat Cumartesi

Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor

Göztepe - Gaziantep FK

Beşiktaş - Trabzonspor

23 Şubat Pazar

BTC Türk Yeni Malatyaspor - Fraport Tav Antalyaspor

Gençlerbirliği - Ankaragücü

Fenerbahçe - Galatasaray

24 Şubat Pazartesi

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

Kasımpaşa - Denizlispor

BURAYA TIKLAYARAK FANATİK YOUTUBE KANALINA TEK TIKLA ABONE OLABİLİRSİNİZ!

VİDEONUN TAMAMINI SEYRETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.