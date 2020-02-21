Süper Lig'de haftanın tüm maçları için muhteşem kuponlar!
Süper Lig'de derbi haftası sonunda geldi! Bu hafta Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ederken, Beşiktaş ise Trabzonspor'u evinde ağırlayacak. Fanatik Tv'nin bahis programı Süper Cuma geçen hafta olduğu gibi bu haftada kazandırmaya geliyor. Fanatik ve Misli editörü Caner İşbeğendiren, 23. haftanın kazandıracak tahminlerini de Nihat Uzel'e aktardı. Youtube'da yayınlanan videoda çarpıcı istatistiklerle tahminlerini paylaşan ikili, Süper Lig'de haftaya dair analizlerini de izleyicilerle paylaştı.
Haftalık iddaa tahminlerinin artık Youtube kanalımızda verildiği Fanatik Tv'nin sevilen programı Süper Cuma'da editörlerimiz Caner İşbeğendiren ve Nihat Uzel, Süper Lig'de 22. haftanın genel bir analizini yaptılar. Takım performanslarından, istatistiklere kadar bir çok konunun konuşulduğu programda Caner İşbeğendiren bu haftanın kazandıracak bahislerini izleyicilere aktardı.
HAFTANIN PROGRAMI:
21 Şubat Cuma
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
22 Şubat Cumartesi
Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor
Göztepe - Gaziantep FK
Beşiktaş - Trabzonspor
23 Şubat Pazar
BTC Türk Yeni Malatyaspor - Fraport Tav Antalyaspor
Gençlerbirliği - Ankaragücü
24 Şubat Pazartesi
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
Kasımpaşa - Denizlispor
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