Süper Lig'de haftanın tüm maçları için muhteşem kuponlar!

Süper Lig'de derbi haftası sonunda geldi! Bu hafta Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk ederken, Beşiktaş ise Trabzonspor'u evinde ağırlayacak. Fanatik Tv'nin bahis programı Süper Cuma geçen hafta olduğu gibi bu haftada kazandırmaya geliyor. Fanatik ve Misli editörü Caner İşbeğendiren, 23. haftanın kazandıracak tahminlerini de Nihat Uzel'e aktardı. Youtube'da yayınlanan videoda çarpıcı istatistiklerle tahminlerini paylaşan ikili, Süper Lig'de haftaya dair analizlerini de izleyicilerle paylaştı.

21 Şubat 2020, Cuma 18:30 Son Güncelleme:
- A +
Süper Lig'de haftanın tüm maçları için muhteşem kuponlar!

Haftalık iddaa tahminlerinin artık Youtube kanalımızda verildiği Fanatik Tv'nin sevilen programı Süper Cuma'da editörlerimiz Caner İşbeğendiren ve Nihat UzelSüper Lig'de 22. haftanın genel bir analizini yaptılar. Takım performanslarından, istatistiklere kadar bir çok konunun konuşulduğu programda Caner İşbeğendiren bu haftanın kazandıracak bahislerini izleyicilere aktardı.

HAFTANIN PROGRAMI:

21 Şubat Cuma

Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

22 Şubat Cumartesi

Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor

Göztepe - Gaziantep FK

Beşiktaş - Trabzonspor

23 Şubat Pazar

BTC Türk Yeni Malatyaspor - Fraport Tav Antalyaspor

Gençlerbirliği - Ankaragücü

Fenerbahçe - Galatasaray

24 Şubat Pazartesi

Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

Kasımpaşa - Denizlispor

BURAYA TIKLAYARAK FANATİK YOUTUBE KANALINA TEK TIKLA ABONE OLABİLİRSİNİZ!

VİDEONUN TAMAMINI SEYRETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...