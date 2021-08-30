Süper Lig ve TFF 1.Lig'de 3.hafta maçları geride kalırken zirvede Abdullah Avcı ve Recep Uçar yönetimindeki takımlar bulunuyor. Trabzonspor ile 3'te 3 yapan ve averajla lider olan Abdullah Avcı ile birlikte TFF 1.Lig'de eski yardımcısı Recep Uçar zirvede bulunuyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Ümraniyespor ile sıra dışı bir çıkış yakalayan Recep Uçar, 3 maçını da kazanırken 9 gol atıp hiç gol yemedi. Bereket Sigorta Ümraniyespor böylece Eyüpspor ve Manisa FK'yı averajla geçti ve zirvede yer aldı.

TFF 1.LİG PUAN DURUMU

Uzun süre Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Recep Uçar, Avcı'nın rahatsızlığı nedeniyle görev yapamadığı Braga deplasmanında takımı yönetmişti. Recep Uçar geçen sezon Ümraniyespor'un başına geçti ve sezonu 8.sırada tamamladı.



