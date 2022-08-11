Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (Medical Park) ABDULKADİR BİTİGEN
13 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) SUAT ARSLANBOĞA
21.45 Galatasaray - Bitexen Giresunspor (Nef) KADİR SAĞLAM
21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana) MERT GÜZENGE
14 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Yeni Hatay) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba) YASİN KOL
15 AĞUSTOS PAZARTESİ:
19.15 Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) METE KALKAVAN
DHA