Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırının yankıları sürüyor.

Federasyon yönetimi menfur saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

Tüm Profesyonel liglerde bu hafta maçların 1 dakika geç başlaması kararlaştırıldı.

TRT Spor'un haberine göre; uygulama Spor Toto Süper Lig 'de HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçıyla, Spor Toto Birinci Lig'de ise Göztepe -Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı.

Bu sürede maçı anlatan spikerler de hazırlanan anons metnini seslendiriyor.