Süper Lig ve 1.Lig'de maçlar geç başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırının yankıları sürüyor. Federasyon yönetimi saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Tüm Profesyonel liglerde maçlar 1 dakika geç başlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırının yankıları sürüyor.
Federasyon yönetimi menfur saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti.
Tüm Profesyonel liglerde bu hafta maçların 1 dakika geç başlaması kararlaştırıldı.
TRT Spor'un haberine göre; uygulama Spor Toto Süper Lig 'de HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçıyla, Spor Toto Birinci Lig'de ise Göztepe -Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı.
Bu sürede maçı anlatan spikerler de hazırlanan anons metnini seslendiriyor.