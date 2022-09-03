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Süper Lig ve 1.Lig'de maçlar geç başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırının yankıları sürüyor. Federasyon yönetimi saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Tüm Profesyonel liglerde maçlar 1 dakika geç başlıyor.

03 Eylül 2022, Cumartesi 15:08 Son Güncelleme:
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Süper Lig ve 1.Lig'de maçlar geç başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırının yankıları sürüyor.

Federasyon yönetimi menfur saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

Tüm Profesyonel liglerde bu hafta maçların 1 dakika geç başlaması kararlaştırıldı.

TRT Spor'un haberine göre; uygulama Spor Toto Süper Lig 'de HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçıyla, Spor Toto Birinci Lig'de ise Göztepe -Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı.

Bu sürede maçı anlatan spikerler de hazırlanan anons metnini seslendiriyor. 

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