Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, 2. Lig, ve 3 Lig maç programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig’e 28’inci, Spor Toto 1. Lig’e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise 31. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)

- Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)

19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Yeni Eskişehir)

19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

14 Nisan Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

19.00 Adana Demirspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Menemen Belediyespor-Pendikspor (Menemen İlçe)

15.00 Tuzlaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tuzla Belediye Sahası)

15.00 Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor (Fethiye İlçe)

14 Nisan Pazar:

15.00 Fatih Karagümrük-Konya Anadolu Selçukspor (Vefa)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Şanlıurfaspor (Darıca İlçe)

15.00 Sivas Belediyespor-Kırklarelispor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Kahramanmaraşspor-BAK Spor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Zonguldak Kömürspor (Tarsus İlçe)

15.00 Tokatspor-Bandırmaspor Baltok (Tokat Gaziosmanpaşa)

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Hacettepe-Yılport Samsunspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Sancaktepe Belediyespor-Ankara Demirspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14 Nisan Pazar:

15.00 Sarıyer-Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Gümüşhanespor-İnegölspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Niğde Anadolu-Eyüpspor (Niğde 5 Şubat)

15.00 UTAŞ Uşakspor-Bayrampaşa (Uşak 1 Eylül)

15.00 Manisaspor-Kastamonuspor 1966 (Manisa 19 Mayıs)

15.00 Sakaryaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Silivrispor-Gebzespor (Silivri)

14 Nisan Pazar:

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Faruk Çelik)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Erbaaspor (Nevşehir Gazi)

15.00 Tire 1922-Şile Yıldızspor (Tayfur Çiçek)

15.00 Kozan Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon (İsmet Atlı)

15.00 Artvin Hopaspor-Batman Petrolspor (Hopa İlçe)

15.00 Nazilli Belediyespor-Yomraspor (Nazilli İlçe)

15.00 Körfezspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

2. Grup

Yarın:

15.00 Altındağ Belediyespor-Osmaniyespor (Ankara Aktepe)

15.00 Karşıyaka-Yeni Orduspor (İzmir Atatürk)

15.00 Alibeyköyspor-Bergama Belediyespor (Alibeyköy)

14 Nisan Pazar:

15.00 Esenler Erokspor-Pazarspor (Esenler)

15.00 Kemerspor 2003-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Dr. Fehmi Öncel)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Ofspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Düzcespor-Kızılcabölükspor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Elaziz Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Adıyaman 1954 (Van Atatürk)

3. Grup

Yarın:

15.00 Turgutluspor-Anagold 24 Erzincanspor (Turgutlu 7 Eylül)

14 Nisan Pazar:

15.00 Gölcükspor-Payasspor (Gölcük Şehir)

15.00 Cizrespor-Halide Edip Adıvarspor (Cizre İlçe)

15.00 Ankara Adliyespor-Diyarbekirspor (Ankara OSTİM)

15.00 Muğlaspor-Bağcılarspor (Muğla Atatürk)

15.00 1461 Trabzon-Serik Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Fatsa Belediyespor-Bucaspor (Fatsa İlçe)

15.00 Yeni Çorumspor-Bayburt İl Özel İdare (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

15.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)