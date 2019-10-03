Süper Lig şifresiz

Son dakika haberi: TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, futbolseverlere müjdeli bir haber verdi.

Eren kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda Süper Lig özetlerinin şifresiz olarak ekrana geleceğini duyurdu.

İbrahim Eren, twitter'dan yaptığı duyuruda, "Türkiye’nin spor ekranı @trtspor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri @trtspor ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise @TRTRadyo1’de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun..." ifadelerini kullandı.





Bilindiği üzere bu sezon Süper Lig özetleri sadece yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanıyordu.

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