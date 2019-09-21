Süper Lig puan durumu Süper Lig fikstür - 5. hafta maç sonuçları
Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Göztepe ile Konyaspor karşılaştı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Göztepe, ilk golünü bulduğu ligde ilk galibiyetine 5. haftada ulaştı. Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 10 puanla 2. sıraya yerleşti. Galatasaray, Malatya'ya, Trabzonspor Sivas deplasmanına gidecekken, haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek. Süper Lig 5. hafta puan durumu, haftanın maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü... Detaylar haberimizde.
Süper Lig'de 5. hafta maçları kritik karşılaşmalarla başladı. Sezonun ilk 4 maçında hiç gol atamayıp galip gelemeyen, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle düşme hattına gerileyen Göztepe, geçtiğimiz hafta namağlup Denizlispor'u evinde avlayan Konyaspor'u 1-0'la geçti ve ilk galibiyetine 5. haftada ulaştı. Kayserispor, sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, ilk 5 haftayı galibiyetsiz geçti ve 3 puana yükseldi. Denizlispor ise 3. deplasman maçında 5. puanını aldı.
Göztepe, Antalya'yı 3-0'la geçerken, Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kritik virajı zor da olsa geçti. Sarı Lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı, 10 puanla 2. sıraya yükseldi.
Süper Lig 5. hafta maç sonuçları
20 Eylül Cuma
Göztepe - Konyaspor: 1-0
21 Eylül Cumartesi
Kasımpaşa - Antalyaspor: 3-0
Kayserispor - Denizlispor: 1-1
Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1
22 Eylül Pazar
14.00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep
16.30 Gençlerbirliği - Alanyaspor
19.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray
23 Eylül Pazartesi
20.00 Sivasspor - Trabzonspor
20.00 Beşiktaş - Başakşehir
Süper Lig puan durumu
1. ALANYASPOR 12 (1 maçı eksik)
2. FENERBAHÇE 10 puan
3. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan
4. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan (1 maçı eksik)
5. GALATASARAY 7 puan (1 maçı eksik)
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 7 puan (1 maçı eksik)
7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 6 puan (1 maçı eksik)
8. TRABZONSPOR 6 puan (1 maçı eksik)
9. KONYASPOR 6 puan
10. DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 puan (1 maçı eksik)
11. GÖZTEPE 5 puan
12. ANTALYASPOR 5 puan
13. ANKARAGÜCÜ 5 puan
14. BEŞİKTAŞ 4 puan (1 maçı eksik)
15. KASIMPAŞA 4 puan
16. BAŞAKŞEHİR 4 puan (1 maçı eksik)
17. KAYSERİSPOR 3 puan
18. GENÇLERBİRLİĞİ 1 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 6. hafta fikstür
27 Eylül Cuma
20.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor
28 Eylül Cumartesi
15.00 Denizlispor - Kasımpaşa
17.30 Alanyaspor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
29 Eylül Pazar
14.00 Konyaspor - Kayserispor
16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş
30 Eylül Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe