Süper Lig puan durumu Süper Lig fikstür - 5. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de 5. hafta maçları kritik karşılaşmalarla başladı. Sezonun ilk 4 maçında hiç gol atamayıp galip gelemeyen, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle düşme hattına gerileyen Göztepe, geçtiğimiz hafta namağlup Denizlispor'u evinde avlayan Konyaspor'u 1-0'la geçti ve ilk galibiyetine 5. haftada ulaştı. Kayserispor, sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, ilk 5 haftayı galibiyetsiz geçti ve 3 puana yükseldi. Denizlispor ise 3. deplasman maçında 5. puanını aldı.

Göztepe, Antalya'yı 3-0'la geçerken, Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kritik virajı zor da olsa geçti. Sarı Lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı, 10 puanla 2. sıraya yükseldi.

Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

20 Eylül Cuma

Göztepe - Konyaspor: 1-0

21 Eylül Cumartesi

Kasımpaşa - Antalyaspor: 3-0

Kayserispor - Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1

22 Eylül Pazar

14.00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep

16.30 Gençlerbirliği - Alanyaspor

19.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

23 Eylül Pazartesi

20.00 Sivasspor - Trabzonspor

20.00 Beşiktaş - Başakşehir

Süper Lig puan durumu

1. ALANYASPOR 12 (1 maçı eksik)

2. FENERBAHÇE 10 puan

3. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan

4. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan (1 maçı eksik)

5. GALATASARAY 7 puan (1 maçı eksik)

6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 7 puan (1 maçı eksik)

7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 6 puan (1 maçı eksik)

8. TRABZONSPOR 6 puan (1 maçı eksik)

9. KONYASPOR 6 puan

10. DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 puan (1 maçı eksik)

11. GÖZTEPE 5 puan

12. ANTALYASPOR 5 puan

13. ANKARAGÜCÜ 5 puan

14. BEŞİKTAŞ 4 puan (1 maçı eksik)

15. KASIMPAŞA 4 puan

16. BAŞAKŞEHİR 4 puan (1 maçı eksik)

17. KAYSERİSPOR 3 puan

18. GENÇLERBİRLİĞİ 1 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 6. hafta fikstür

27 Eylül Cuma

20.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor

28 Eylül Cumartesi

15.00 Denizlispor - Kasımpaşa

17.30 Alanyaspor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

29 Eylül Pazar

14.00 Konyaspor - Kayserispor

16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor

16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe