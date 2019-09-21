Süper Lig puan durumu Süper Lig fikstür - 5. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Göztepe ile Konyaspor karşılaştı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Göztepe, ilk golünü bulduğu ligde ilk galibiyetine 5. haftada ulaştı. Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 10 puanla 2. sıraya yerleşti. Galatasaray, Malatya'ya, Trabzonspor Sivas deplasmanına gidecekken, haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek. Süper Lig 5. hafta puan durumu, haftanın maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü... Detaylar haberimizde.

21 Eylül 2019, Cumartesi 22:12 Son Güncelleme:
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Süper Lig puan durumu Süper Lig fikstür - 5. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de 5. hafta maçları kritik karşılaşmalarla başladı. Sezonun ilk 4 maçında hiç gol atamayıp galip gelemeyen, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle düşme hattına gerileyen Göztepe, geçtiğimiz hafta namağlup Denizlispor'u evinde avlayan Konyaspor'u 1-0'la geçti ve ilk galibiyetine 5. haftada ulaştı. Kayserispor, sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, ilk 5 haftayı galibiyetsiz geçti ve 3 puana yükseldi. Denizlispor ise 3. deplasman maçında 5. puanını aldı.

Göztepe, Antalya'yı 3-0'la geçerken, Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi kritik virajı zor da olsa geçti. Sarı Lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı, 10 puanla 2. sıraya yükseldi.

Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

20 Eylül Cuma

Göztepe - Konyaspor: 1-0

21 Eylül Cumartesi

Kasımpaşa - Antalyaspor: 3-0

Kayserispor - Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1

22 Eylül Pazar

14.00 Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep

16.30 Gençlerbirliği - Alanyaspor

19.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

23 Eylül Pazartesi

20.00 Sivasspor - Trabzonspor

20.00 Beşiktaş - Başakşehir

Süper Lig puan durumu

1. ALANYASPOR 12 (1 maçı eksik)

2. FENERBAHÇE 10 puan

3. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan

4. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan (1 maçı eksik)

5. GALATASARAY 7 puan (1 maçı eksik)

6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 7 puan (1 maçı eksik)

7. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 6 puan (1 maçı eksik)

8. TRABZONSPOR 6 puan (1 maçı eksik)

9. KONYASPOR 6 puan

10. DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 puan (1 maçı eksik)

11. GÖZTEPE 5 puan

12. ANTALYASPOR 5 puan

13. ANKARAGÜCÜ 5 puan

14. BEŞİKTAŞ 4 puan (1 maçı eksik)

15. KASIMPAŞA 4 puan

16. BAŞAKŞEHİR 4 puan (1 maçı eksik)

17. KAYSERİSPOR 3 puan

18. GENÇLERBİRLİĞİ 1 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 6. hafta fikstür

27 Eylül Cuma

20.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor

28 Eylül Cumartesi

15.00 Denizlispor - Kasımpaşa

17.30 Alanyaspor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

29 Eylül Pazar

14.00 Konyaspor - Kayserispor

16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor

16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

30 Eylül Pazartesi 

20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe

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