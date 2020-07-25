Süper Lig puan durumu! Süper Lig 34. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan başladı. Ligde haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray , Antalya Stadı’nda karşı karşıya geldi. Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Galatasaray, 5.'liği. Alanyaspor'a kaptırdı. Konyaspor, Alanya deplasmanında 3-2 galip ayrıdı ve sezonu 5. tamamladı. Yeni tip kononavirüs salgını nedeniyle 26. haftadan sonra verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından devam edilen ligde Medipol Başakşehir, geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Ligin son haftasında Kayserispor'u 2-1'le geçen Trabzonspor ikinciliğini korudu. Göztepe'ye 3-1 kaybeden Demir Grup Sivasspor ise ikinci sırayı, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçen Beşiktaş 'a kaptırdı.

Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Kayserispor küme düştü

Son sıradaki MKE Ankaragücü’nün ardından ligden düşecek iki takım da belli oldu. Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Kayserispor ile evinde Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda eden diğer takımlar oldular.

Süper Lig'de 34. haftanın programı:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor 2 - 2 Galatasaray (Antalya)

CANLI SONUÇLAR

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe 2 - 1 Demir Grup Sivaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş (Eryaman)

21.00 Yukatel Denizlispor 0 - 1 MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

21.00 İttifak Holding Konyaspor 2 - 3 Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Hes Kablo Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor 0 - 1 Gaziantep FK (Yeni Malatya)

21.00 Fenerbahçe 3 - 1 Çaykur Rizespor (Ülker)

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Süper Lig canlı puan durumu

1.M.Başakşehir 69 puan (1 maçı eksik)

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2.Trabzonspor 65 puan

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3 .Beşiktaş 62 puan

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4.Sivasspor 60 puan

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5. Alanyaspor 57 puan

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6.Galatasaray 56 puan

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7. Fenerbahçe 53 puan

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8.Gaziantep Futbol Kulübü 46 puan

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9.Antalyaspor 45 puan

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10.Göztepe 42 puan

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11. Kasımpaşa 40 puan (1 maçı eksik)

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13.Gençlerbirliği 36 puan

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12. İH Konyaspor 36 puan

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14. Denizlispor 35 puan

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15.Çaykur Rizespor 35 puan

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16. BTC Turk Y.Malatyaspor 32 puan

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17. Kayserispor 32 puan

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18.MKE Ankaragücü 32 puan

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