Süper Lig puan durumu (Süper Lig 32. hafta maç sonuçları ve fikstür)
Süper Lig'de son haftalara girilirken, şampiyonluk ve ligde kalma yarışında büyük bir rekabet yaşanıyor. Denizlispor'u sahasında 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, son 3 haftaya en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider girdi. Medipol Başakşehir, Konyaspor maçını kazanıp, Trabzonspor ise Denizlispor’a yenilirse, turuncu-lacivertli ekip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Düşme hattında ise büyük heyecan devam ediyor. Süper Lig 32. hafta sonuçları, kalan maçlar, fikstür ve puan durumu haberimizde.
Süper Lig'de son haftalara girilirken, şampiyonluk ve ligde kalma yarışında büyük bir rekabet yaşanıyor. Ligde 31. haftaya lider giren Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor 'u 2-0 mağlup etti. Puanını 66'ya yükselten turuncu-lacivertliler, Trabzonspor 'un Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla bordo-mavili ekiple arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Son 3 haftaya 4 puan farkla lider giren Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.
Süper Lig’de 32. hafta, Göztepe-Gençlerbirliği müsabakasıyla açılacak. İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak maç, saat 21.00’de başlayacak.
Ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor’un 4 puan önünde lider giren Medipol Başakşehir, büyük bir avantaj elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak.
Şampiyonluk yarışında ciddi yara alan Trabzonspor ise aynı gün Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. İki müsabaka da saat 21.00’de başlayacak.
Medipol Başakşehir, Konyaspor maçını kazanıp, Trabzonspor ise Denizlispor’a yenilirse, turuncu-lacivertli ekip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan haftalarda oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...
Süper Lig puan durumu
1.M.Başakşehir 66 puan
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2.Trabzonspor 62 puan
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3.Sivasspor 54 puan
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4 . Beşiktaş 53 puan
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5. Galatasaray 52 puan
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6. Alanyaspor 51 puan
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7. Fenerbahçe 50 puan
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8.Gaziantep Futbol Kulübü 41 puan
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9.Göztepe 39 puan
10.Antalyaspor 38 puan
ANTALYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
11. Kasımpaşa 36 puan
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12.Gençlerbirliği 33 puan
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13. BTC Turk Y.Malatyaspor 29 puan
MALATYASPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
14. Denizlispor 32 puan
DENİZLİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
15.Çaykur Rizespor 32 puan
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16. Kayserispor 31 puan
KAYSERİSPOR FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
16. İH Konyaspor 30 puan
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18.MKE Ankaragücü 27 puan
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Süper Lig'de 32. haftanın programı
11 Temmuz Cumartesi:
21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
12 Temmuz Pazar:
18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
13 Temmuz Pazartesi:
18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)