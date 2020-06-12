Süper Lig puan durumu: Süper Lig 27. hafta sonuçları, kalan maçlar ve fikstür
87 günlük hasret bitti, Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. 19 Mart’ta ara verilen lig İstanbul ve İzmir’de çalan düdüklerle yeniden başladı. Lider Trabzon, Göztepe’yi 3-1'le yıktı, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Fenerbahçe ise son sırada bulunan Kayserispor'u zor da olsa 2-1 mağlup etti, Avrupa iddiasını sürdürdü. Başakşehir ise evinde Alanyaspor'u 2-0 mağup etti, Trabzonspor'u takibini sürdürdü. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ettiği maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Heyecan pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek. İşte Süper Lig puan durumu ve 27. haftanın fikstürü.
Süper Lig'de 87 günlük hasret sona erdi, heyecan kaldığı yerden devam etmeye başladı. Lider Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 avladı ve çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe ise Kayserispor'u 2-1'le geçti, Avrupa iddiasını sürdürdü. Alanyaspor'u evinde 2-0'la geçen Başakşehir zirve takibini sürdürdü. Antalyaspor maçıyla lige dönen Beşiktaş ise büyük bir şok yaşadı. Siyah Beyazlı ekip, Vodafone Park'ta konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Alt sıralardan kurtulma mücadesi veren Malatyaspor ile Kasımpaşa'nın kapışmasında ise gülen taraf İstanbul ekibi oldu. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan 8 haftada oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...
Süper Lig puan durumu
1.Trabzonspor 56 puan
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2.M.Başakşehir 56 puan
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3. Galatasaray 50 (1 maçı eksik)
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4.Sivasspor 49 puan (1 maçı eksik)
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5.Beşiktaş 44 puan
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6.Fenerbahçe 43 puan
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7. Alanyaspor 43 puan
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8.Göztepe 37 puan
9.Antalyaspor 33 puan
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10.Gaziantep FK 32 puan (1 maçı eksik)
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11.Denizlispor 31 puan (1 maçı eksik)
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12. Kasımpaşa 29 puan
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12.Gençlerbirliği 28 puan (1 maçı eksik)
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14. İH Konyaspor 26 puan (1 maçı eksik)
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15. BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan
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16.Çaykur Rizespor 25 puan (1 maçı eksik)
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17.MKE Ankaragücü 23 puan (1 maçı eksik)
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18.İM Kayserispor 22 puan
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27. haftanın programı
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Haziran Cuma:
21.00 Göztepe 1 - 3 Trabzonspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe 2 - 1 Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
13 Haziran Cumartesi:
18.30 Medipol Başakşehir 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor 1 - 2 Kasımpaşa (Yeni Malatya)
21.00 Beşiktaş 1 - 2 Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Haziran Pazar:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)
15 Haziran Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)