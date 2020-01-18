Süper Lig puan durumu | Süper Lig 18. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de heyecan sona erdi, 18. hafta heyecanı başladı. İkinci devrenin ilk haftasında zirve takibini sürdüren Başakşehir, Malatyaspor'u 5-1'le geçerken, Fenerbahçe zorlu Gaziantep deplasmanında 1-0'lık galibiyetle döndü. Haftanın en kritik maçında lider Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Galatasaray ise Denizlispor'la karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk rekabeti kıyasıya devam ederken futbolseverler, Süper Lig 18. hafta puan durumu ve fikstürü merak ediyor. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'de ikinci devre heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Ankaragücü'nü deplasmanda deviren Konyaspor, 10 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Alanyaspor, Kayserispor'u 5-1'le geçerken Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup eden Başakşehir, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı.
Gaziantep FK deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe ise 34 puanla 3. sıraya yerleşti.
Haftanın en önemli maçında lider Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı, Galatasaray ise Denizlispor'u ağırlayacak.
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Süper Lig puan durumu
1.DG Sivasspor 37 puan (1 maçı eksik)
2.M.Başakşehir 36 puan
3.Fenerbahçe 34 puan
4. A.Alanyaspor 32 puan
5.Trabzonspor 32 puan (1 maçı eksik)
6.Beşiktaş 30 puan (1 maçı eksik)
7.Galatasaray 27 puan (1 maçı eksik)
8.BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan
9.Gaziantep FK 24 puan
10.Göztepe 23 puan (1 maçı eksik)
11.Y.Denizlispor 22 puan (1 maçı eksik)
12. Ç.Rizespor 20 puan (1 maçı eksik)
13.Gençlerbirliği 18 puan (1 maçı eksik)
14.İH Konyaspor 18 puan
14.Kasımpaşa 15 puan (1 maçı eksik)
16.Antalyaspor 14 puan (1 maçı eksik)
17.MKE Ankaragücü 12 puan
18.İM Kayserispor 10 puan
Süper Lig 18. hafta maç sonuçları
Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
Alanyaspor 5 - 1 Kayserispor
Gaziantep FK 0 - 2 Fenerbahçe
Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor
Beşiktaş - Sivasspor
Trabzonspor - Kasımpaşa
Galatasaray - Denizlispor
Antalyaspor - Göztepe
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
Süper Lig 19. hafta fikstür
Gençlerbirliği - Gaziantep FK
Kayserispor - Ankaragücü
Kasımpaşa - Alanyaspor
Fenerbahçe - Başakşehir
Denizlispor - Antalyaspor
Göztepe - Beşiktaş
Konyaspor - Galatasaray
Sivasspo - Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor