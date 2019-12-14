Süper Lig puan durumu | Süper Lig 15. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı son sürat devam ediyor. Haftanın açılış maçı Akdeniz derbisine sahne oldu. Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kalırken, haftanın en büyük sürprizlerinden biri Rize'de gerçekleşti. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçti. Hamza Hamzaoğlu'nun gelişiyile büyük bir çıkış yakalayan Gençlerbirliği ise Göztepe'yi 3-1 mağlup etti, ateş hattından uzaklaştı.

Avrupa'da büyük bir kabus yaşayan ve gözünü lige çeviren Galatasaray, sahasında yıkıldı. Sarı Kırmızılı ekip, 2-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kalan Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Lider Sivasspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Haftanın kapanış maçlarında ise Trabzonspor, Denizlispor'u, Başakşehir ise Konyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig puan durumu

1.DG Sivasspor 30 puan (1 maçı eksik)

2.Beşiktaş 27 puan (1 maçı eksik)

3.Trabzonspor 26 puan (1 maçı eksik)

4.M.Başakşehir 26 puan (1 maçı eksik)

5.Fenerbahçe 25 puan (1 maçı eksik)

6.Galatasaray 24

7. A.Alanyaspor 23 puan

8.BTC Turk Y.Malatyaspor 20 puan (1 maçı eksik)

9.Göztepe 20 puan

10.Y.Denizlispor 18 puan (1 maçı eksik)

11.Gençlerbirliği 17 puan

12.Gaziantep FK 17 puan (1 maçı eksik)

13. Ç.Rizespor 17 puan

14.Kasımpaşa 15 puan

15.İH Konyaspor 14 puan (1 maçı eksik)

16.Antalyaspor 13 puan

17.İM Kayserispor 11 10 puan (1 maçı eksik)

18.MKE Ankaragücü 10 puan

Süper Lig 15. hafta maç sonuçları

Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor

Çaykur Rizespor 0 - 3 Kasımpaşa

Gençlerbirliği 3 - 1 Göztepe

Galatasaray 2 - 2 Ankaragücü

Gaiantep FK - Kayserispor

Sivasspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Denizlispor

Başakşehir - Konyaspor

Süper Lig 16. hafta fikstür

Antalyaspor - Ankaragücü

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Göztepe - Galatasray

Gençlerbirliği - Sivasspor

Kayserispor - Başakşehir

Fenerbahçe - Beşiktaş

Konyaspor - Trabzonspor

Denizlispor - Alanyaspor