Süper Lig puan durumu | Süper Lig 15. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de ilk devrenin son haftalarına girerken puan durumu merak konusu oldu. Avrupa macerası kabusla sona eren Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında ağır yara aldı. Ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ise 6 maç sonra puan aldı. Pazar günü şampiyonluk hattını yakından ilgilendirecek maçlar var. Sivasspor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor mücadeleleri puan durumunun kaderini belirleyebilir. Haftanın kapanış maçlarında ise Trabzonspor, Denizlispor'u, Başakşehir ise Konyaspor'u konuk edecek. Süper Lig puan durumu, 15. hafta maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı son sürat devam ediyor. Haftanın açılış maçı Akdeniz derbisine sahne oldu. Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kalırken, haftanın en büyük sürprizlerinden biri Rize'de gerçekleşti. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-0'la geçti. Hamza Hamzaoğlu'nun gelişiyile büyük bir çıkış yakalayan Gençlerbirliği ise Göztepe'yi 3-1 mağlup etti, ateş hattından uzaklaştı.
Avrupa'da büyük bir kabus yaşayan ve gözünü lige çeviren Galatasaray, sahasında yıkıldı. Sarı Kırmızılı ekip, 2-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kalan Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Lider Sivasspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Haftanın kapanış maçlarında ise Trabzonspor, Denizlispor'u, Başakşehir ise Konyaspor'u konuk edecek.
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Süper Lig puan durumu
1.DG Sivasspor 30 puan (1 maçı eksik)
2.Beşiktaş 27 puan (1 maçı eksik)
3.Trabzonspor 26 puan (1 maçı eksik)
4.M.Başakşehir 26 puan (1 maçı eksik)
5.Fenerbahçe 25 puan (1 maçı eksik)
6.Galatasaray 24
7. A.Alanyaspor 23 puan
8.BTC Turk Y.Malatyaspor 20 puan (1 maçı eksik)
9.Göztepe 20 puan
10.Y.Denizlispor 18 puan (1 maçı eksik)
11.Gençlerbirliği 17 puan
12.Gaziantep FK 17 puan (1 maçı eksik)
13. Ç.Rizespor 17 puan
14.Kasımpaşa 15 puan
15.İH Konyaspor 14 puan (1 maçı eksik)
16.Antalyaspor 13 puan
17.İM Kayserispor 11 10 puan (1 maçı eksik)
18.MKE Ankaragücü 10 puan
Süper Lig 15. hafta maç sonuçları
Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor
Çaykur Rizespor 0 - 3 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 3 - 1 Göztepe
Galatasaray 2 - 2 Ankaragücü
Gaiantep FK - Kayserispor
Sivasspor - Fenerbahçe
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Denizlispor
Başakşehir - Konyaspor
Süper Lig 16. hafta fikstür
Antalyaspor - Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Göztepe - Galatasray
Gençlerbirliği - Sivasspor
Kayserispor - Başakşehir
Fenerbahçe - Beşiktaş
Konyaspor - Trabzonspor
Denizlispor - Alanyaspor