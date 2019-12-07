Süper Lig puan durumu | Süper Lig 14. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig puan durumu tüm futbolseverlerin merak konusu. 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti ve 2 maç sonra galibiyet aldı. Maç fazlasıyla 2. sıraya yükselen Kanarya, gözünü oynanacak maçlara çevrildi. Birbirinden kritik maçların oynanacağı 14 haftada Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u, Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Son haftalarında formda takımı Beşiktaş, Kasımpaşa'ya, Başakşehir ise Denizlispor deplasmanına gidecek. Süper Lig puan durumu, 14. hafta maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başladı. Üst üste 2 deplasmanda 4 puan kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti ve 25 puana yükseldi, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Bugün Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maçlar oynanacak. Çıktığı son 7 resmi maçın tamamını kazanan Yiğidolar, bugün en kritik virajlardan birinde... Kırmızı-Beyazlılar, Sergen Yalçın yönetimindeki Malatya’ya konuk olacak. Galatasaray ise Alanyaspor'la kozlarını paylaşacak.
Son haftaların formda takımlarından Başakşehir Denizlispor'a, Beşiktaş ise Kasımpaşa'ya pazar günü konuk olacak.
Haftanın kapanış maçında ise Kayserispor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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Süper Lig puan durumu
1.DG Sivasspor 27 puan (1 maçı eksik)
2.Fenerbahçe 25 puan
3.M.Başakşehir 25 puan 6.Fenerbahçe (1 maçı eksik)
4.Beşiktaş 24 puan 6.Fenerbahçe (1 maçı eksik)
5.Trabzonspor 23 puan 6.Fenerbahçe (1 maçı eksik)
6.A.Alanyaspor 22 puan 6.Fenerbahçe (1 maçı eksik)
7.BTC Turk Y.Malatya 20 puan (1 maçı eksik)
8.Galatasaray 20 puan (1 maçı eksik)
9.Göztepe 17 puan (1 maçı eksik)
10.Y.Denizlispor 17 puan (1 maçı eksik)
11. Ç.Rizespor 17 puan (1 maçı eksik)
12.Gaziantep FK 16 (1 maçı eksik)
13.Gençlerbirliği 14 puan
14.İH Konyaspor 13 puan (1 maçı eksik)
15.Kasımpaşa 12 puan (1 maçı eksik)
16.Antalyaspor 12 (1 maçı eksik)
17.MKE Ankaragücü 9 puan (1 maçı eksik)
18.İM Kayserispor 11 7 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 14. hafta maç sonuçları
Fenerbahçe 5 - 2 Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor - Sivasspor
Ankaragücü - Göztepe
Galatasaray - Alanyaspor
Konyaspor - Gaziantep FK
Antalyaspor - Trabzonspor
Denizlispor - Başakşehir
Kasımpaşa - Beşiktaş
Kayserispor - Çaykur Rizespor
Süper Lig 15. hafta fikstür
Alanyaspor - Antalyaspor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Gençlerbirliği - Göztepe
Galatasaray - Ankaragücü
Gaiantep FK - Kayserispor
Sivasspor - Fenerbahçe
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Denizlispor
Başakşehir - Konyaspor