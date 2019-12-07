Süper Lig puan durumu | Süper Lig 14. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başladı. Üst üste 2 deplasmanda 4 puan kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti ve 25 puana yükseldi, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Bugün Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maçlar oynanacak. Çıktığı son 7 resmi maçın tamamını kazanan Yiğidolar, bugün en kritik virajlardan birinde... Kırmızı-Beyazlılar, Sergen Yalçın yönetimindeki Malatya’ya konuk olacak. Galatasaray ise Alanyaspor'la kozlarını paylaşacak.

Son haftaların formda takımlarından Başakşehir Denizlispor'a, Beşiktaş ise Kasımpaşa'ya pazar günü konuk olacak.

Haftanın kapanış maçında ise Kayserispor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Süper Lig puan durumu

1.DG Sivasspor 27 puan (1 maçı eksik)

2.Fenerbahçe 25 puan

3.M.Başakşehir 25 puan 6.Fenerbahçe (1 maçı eksik)

4.Beşiktaş 24 puan 6.Fenerbahçe (1 maçı eksik)

5.Trabzonspor 23 puan 6.Fenerbahçe (1 maçı eksik)

6.A.Alanyaspor 22 puan 6.Fenerbahçe (1 maçı eksik)

7.BTC Turk Y.Malatya 20 puan (1 maçı eksik)

8.Galatasaray 20 puan (1 maçı eksik)

9.Göztepe 17 puan (1 maçı eksik)

10.Y.Denizlispor 17 puan (1 maçı eksik)

11. Ç.Rizespor 17 puan (1 maçı eksik)

12.Gaziantep FK 16 (1 maçı eksik)

13.Gençlerbirliği 14 puan

14.İH Konyaspor 13 puan (1 maçı eksik)

15.Kasımpaşa 12 puan (1 maçı eksik)

16.Antalyaspor 12 (1 maçı eksik)

17.MKE Ankaragücü 9 puan (1 maçı eksik)

18.İM Kayserispor 11 7 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 14. hafta maç sonuçları

Fenerbahçe 5 - 2 Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor - Sivasspor

Ankaragücü - Göztepe

Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Gaziantep FK

Antalyaspor - Trabzonspor

Denizlispor - Başakşehir

Kasımpaşa - Beşiktaş

Kayserispor - Çaykur Rizespor

Süper Lig 15. hafta fikstür

Alanyaspor - Antalyaspor

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Gençlerbirliği - Göztepe

Galatasaray - Ankaragücü

Gaiantep FK - Kayserispor

Sivasspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Denizlispor

Başakşehir - Konyaspor